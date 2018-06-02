Самый красивый автомобиль в мире выбрали в Италии

Суббота, 02 Июнь 2018 Италия Италия Популярные материалы

Самый красивый автомобиль в мире выбрали в Италии

Самый красивый автомобиль в мире выбрали эксперты в рамках ежегодного автомобильного фестиваля Concorso d’Eleganza Villa d’Este в Италии, проходившего с 22 по 24 мая.

В итоге почетное звание завоевала британская модель Bentley EXP10 Speed 6 в кузове купе, опередив несколько десятков конкурентов от европейских и азиатских автопроизводителей.

Вместе с этим роскошным автомобилем победу в конкурсе присудили главному дизайнеру бренда Люку Донкервольке, разработавшему столь привлекательный и лаконичный внешний облик модели, сообщает auto.newsru.com.

В отличие от большинства стандартных моделей Bentley, представленный на итальянском фестивале спорткар получил более футуристичный внешний вид за счет задних диодных фар и современной передней оптики. Некоторые детали созданы с использованием технологии 3D-печати. Отдельные элементы кузова, предположительно, заимствованы у немецкого спорткара Porsche 911, отмечается в публикации.

Концепт Bentley EXP10 Speed 6 дебютировал на автосалоне в Женеве в 2015 году и тогда был признан самым красивым среди концептов и прототипов.

Когда начнется серийное производство этой долгожданной новинки, в компании пока не сообщают.

Донкервольке также работал над последним поколением хетчбэка Skoda Fabia.

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