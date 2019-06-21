Сборная России по баскетболу победила Италию

Европиада проходит в столице Белоруссии Минске.

Россияне завоевали победу со счетом 22:15.

Отечественные баскетболисты в составе Ильи Карпенкова, Кирилла Писклова, Станислава Шарова и Алекскея Жердева в рамках группового этапа также сыграют со сборными Украины и Франции. По итогам группового этапа две лучшие команды выйдут в плей-офф.

Следующая встреча пройдет 22 июня. Сборная России сыграет против национальной команды Франции, пишет gazeta.ru.

На данный момент российские спортсмены занимают вторую строчку мужского рейтинга Международной федерации баскетбола. Лидерами списка являются сербы.