Сборная России по баскетболу победила Италию

Пятница, 21 Июнь 2019 Италия Италия

Сборная России по баскетболу победила Италию

Мужская сборная России по баскетболу в формате «3 на 3» победила команду Италии в первом матче группового этапа на вторых Европейских играх.

Европиада проходит в столице Белоруссии Минске.

Россияне завоевали победу со счетом 22:15.

Отечественные баскетболисты в составе Ильи Карпенкова, Кирилла Писклова, Станислава Шарова и Алекскея Жердева в рамках группового этапа также сыграют со сборными Украины и Франции. По итогам группового этапа две лучшие команды выйдут в плей-офф.

Следующая встреча пройдет 22 июня. Сборная России сыграет против национальной команды Франции, пишет gazeta.ru.

На данный момент российские спортсмены занимают вторую строчку мужского рейтинга Международной федерации баскетбола. Лидерами списка являются сербы.

Фотогалерея

  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья