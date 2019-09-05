Сборная Сербии обыграла команду Италии на Кубке мира
Баскетболисты сборной Сербии обыграли команду Италии в своем заключительном матче на первом групповом этапе Кубка мира, который проходит в Китае.
Встреча группы D (Фошань) завершилась со счетом 92:77 (28:23, 22:19, 20:15, 22:20). У победителей 31 очко набрал Богдан Богданович. У итальянцев 26 очков на счету Данило Галлинари, пишет РИА Новости.
Сборная Сербии заняла первое место в группе с 6 очками, итальянцы стали вторыми (5). Обе команды вышли во второй групповой раунд, где их соперниками будут сборные Пуэрто-Рико и Испании.