Сборная Сербии обыграла команду Италии на Кубке мира

Четверг, 05 Сентябрь 2019 Италия Италия

Сборная Сербии обыграла команду Италии на Кубке мира

Баскетболисты сборной Сербии обыграли команду Италии в своем заключительном матче на первом групповом этапе Кубка мира, который проходит в Китае.

Встреча группы D (Фошань) завершилась со счетом 92:77 (28:23, 22:19, 20:15, 22:20). У победителей 31 очко набрал Богдан Богданович. У итальянцев 26 очков на счету Данило Галлинари, пишет РИА Новости.

Сборная Сербии заняла первое место в группе с 6 очками, итальянцы стали вторыми (5). Обе команды вышли во второй групповой раунд, где их соперниками будут сборные Пуэрто-Рико и Испании.

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