Сельская Италия заманивает иммигрантов

Среди «новинок» - бонус за переезд 9 000 евро и пособие на ребенка более 1 000 евро.

Итальянские бонусы уже не ограничиваются домами за 1 евро, которые выставили на продажу власти городка Самбука на Сицилии. К примеру, мэр крошечной альпийской деревни Локана, в Пьемонте, Джованни Бруно Маттье, готов выплачивать 9000 евро в течение трех лет семьям, желающим переехать и поселиться на заснеженных вершинах и усыпанных цветами пастбищах. Но при условии наличия ребенка и минимальной годовой зарплаты 6 000 евро, сообщает LocalNews8. Причем предложение относится даже к иностранцам, готовым переехать как фрилансеры или начать в деревне бизнес, пишет prian.ru.

Население Локаны сократилось с 7 000 жителей в начале 1900-х годов до едва 1 500 человек, поскольку люди уехали искать работу на крупные фабрики Турина. Каждый год здесь умирает 40 человек, а рождается только 10. Подобная картина – по всей Италии, где за последние 30 лет каждая четвертая маленькая община превратилась в город-призрак. Сейчас в стране насчитывается 139 сел с менее чем 150 жителями.

Чуть севернее, на швейцарской границе, мэр Боргомеццавалле, Альберто Прейони, предлагает не только заброшенные дома по 1 евро (хоть и при условии ремонта в течение двух лет), но и 1 000 евро за каждого новорожденного и еще 2 000 евро всем, кто хочет начать бизнес в коммуне. Население деревушки – 320 жителей. Мэр отмечает, что деньги есть – не хватает только молодежи, которая поможет эти средства грамотно инвестировать. К тому же местные налоги очень низкие, а Прейони обещает бесплатный общественный транспорт для всех студентов.

И Локана, и Боргомеццавалль отличаются живописными пейзажами, хорошей экологической обстановкой, чистым воздухом. Между тем, эксперты подчеркивают, что для развития подобных мест одних мигрантов мало – нужна долгосрочная перспектива по развитию местной инфраструктуры, чтобы удержать людей.