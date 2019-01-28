Сельская Италия заманивает иммигрантов

Понедельник, 28 Январь 2019 Италия Италия

Сельская Италия заманивает иммигрантов

Все больше вымирающих итальянских деревень придумывают новые стимулы, чтобы привлечь на постоянное жительство новых людей.

Среди «новинок» - бонус за переезд 9 000 евро и пособие на ребенка более 1 000 евро.

Итальянские бонусы уже не ограничиваются домами за 1 евро, которые выставили на продажу власти городка Самбука на Сицилии. К примеру, мэр крошечной альпийской деревни Локана, в Пьемонте, Джованни Бруно Маттье, готов выплачивать 9000 евро в течение трех лет семьям, желающим переехать и поселиться на заснеженных вершинах и усыпанных цветами пастбищах. Но при условии наличия ребенка и минимальной годовой зарплаты 6 000 евро, сообщает LocalNews8. Причем предложение относится даже к иностранцам, готовым переехать как фрилансеры или начать в деревне бизнес, пишет prian.ru.

Население Локаны сократилось с 7 000 жителей в начале 1900-х годов до едва 1 500 человек, поскольку люди уехали искать работу на крупные фабрики Турина. Каждый год здесь умирает 40 человек, а рождается только 10. Подобная картина – по всей Италии, где за последние 30 лет каждая четвертая маленькая община превратилась в город-призрак. Сейчас в стране насчитывается 139 сел с менее чем 150 жителями.

Чуть севернее, на швейцарской границе, мэр Боргомеццавалле, Альберто Прейони, предлагает не только заброшенные дома по 1 евро (хоть и при условии ремонта в течение двух лет), но и 1 000 евро за каждого новорожденного и еще 2 000 евро всем, кто хочет начать бизнес в коммуне. Население деревушки – 320 жителей. Мэр отмечает, что деньги есть – не хватает только молодежи, которая поможет эти средства грамотно инвестировать. К тому же местные налоги очень низкие, а Прейони обещает бесплатный общественный транспорт для всех студентов.

И Локана, и Боргомеццавалль отличаются живописными пейзажами, хорошей экологической обстановкой, чистым воздухом. Между тем, эксперты подчеркивают, что для развития подобных мест одних мигрантов мало – нужна долгосрочная перспектива по развитию местной инфраструктуры, чтобы удержать людей.

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