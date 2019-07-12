Сенат Италии поддержал сокращение числа депутатов в парламенте

Пятница, 12 Июль 2019 Италия Италия

Сенат Италии поддержал сокращение числа депутатов в парламенте

Сенат Италии поддержал представленный проект конституционной реформы о сокращении числа депутатов в обеих палатах парламента.

Согласно проекту, представленному одной из двух партий правящей коалиции — «Движением 5 звезд», число сенаторов должно сократиться с 315 до 200, число депутатов — с 630 до 400.

Целью реформы является снижение расходов на содержание парламента, кроме того, авторы проекта полагают, что при меньшем числе депутатов парламент будет работать эффективнее, пишет regnum.ru.

Голосование в нижней палате парламента должно пройти в конце июля, если депутаты поддержат проект, он станет законом.

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