Сенат Италии поддержал сокращение числа депутатов в парламенте

Согласно проекту, представленному одной из двух партий правящей коалиции — «Движением 5 звезд», число сенаторов должно сократиться с 315 до 200, число депутатов — с 630 до 400.

Целью реформы является снижение расходов на содержание парламента, кроме того, авторы проекта полагают, что при меньшем числе депутатов парламент будет работать эффективнее, пишет regnum.ru.

Голосование в нижней палате парламента должно пройти в конце июля, если депутаты поддержат проект, он станет законом.