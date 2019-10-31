Сенат Италии призвал к восстановлению отношений с Дамаском

Четверг, 31 Октябрь 2019 Италия Италия

Сенат Италии призвал к восстановлению отношений с Дамаском

Сенат Италии принял резолюцию, призывающую правительство страны изучить условия, позволяющие восстановить дипломатические каналы связи с президентом Башаром Асадом и законным правительством Сирии.

Резолюция была принята после выступления главы МИД Италии Луиджи Ди Майо, в ходе которого он заявил о прекращении участия итальянских военных в операции Active Fence на границе Турции и Сирии, пишет regnum.ru.

Кроме того, министр иностранных дел Италии заявил, что в диалоге с президентом Сирии Башаром Асадом «настало время двигаться вперёд в рамках конституционного комитета».

При этом было подчёркнуто, что о снятии санкций с Сирии речь сейчас не идёт.

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