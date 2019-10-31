Сенат Италии призвал к восстановлению отношений с Дамаском

Резолюция была принята после выступления главы МИД Италии Луиджи Ди Майо, в ходе которого он заявил о прекращении участия итальянских военных в операции Active Fence на границе Турции и Сирии, пишет regnum.ru.

Кроме того, министр иностранных дел Италии заявил, что в диалоге с президентом Сирии Башаром Асадом «настало время двигаться вперёд в рамках конституционного комитета».

При этом было подчёркнуто, что о снятии санкций с Сирии речь сейчас не идёт.