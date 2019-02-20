Сенат Италии запретил прокуратуре судить Маттео Сальвини

Комиссия по вопросам депутатской неприкосновенности Сената Италии отклонила просьбу прокуратуры Катании разрешить открыть уголовное дело против вице-премьера Маттео Сальвини, передает La Repubblica во ворник, 19 февраля.

«За» проголосовали 6 сенаторов, против — 15. Против возбуждения уголовного дела высказались не только однопартийцы Сальвини из «Лиги», но также коллеги из других правых партий и представители второй помимо «Лиги» партии правящей коалиции — «Движения 5 звезд».

Ранее руководители «Движения» приняли решение доверить вопрос об этом голосовании своим избирателям. 18 февраля избиратели партии могли принять участие в онлайн-опросе. 59% из 50 тысяч проголосовавших высказались против процесса.

Министерский трибунал прокуратуры Катании в декабре 2018 года объявил о намерении возбудить уголовное дело против Сальвини по подозрению в совершении ряда преступлений в отношении мигрантов. По итальянским законам, решение должно было быть утверждено парламентом, пишет regnum.ru.

Министерский трибунал (орган, имеющий право вести дела против руководителей государства) прокуратуры Катании подозревает Сальвини в захвате 174 мигрантов. Речь идет об истории, случившейся в середине августа 2018 года: корабль итальянской береговой охраны Diciotti взял на борт с лодок нелегальных мигрантов до момента принятия решения о том, кто из этих мигрантов в какую страну ЕС направится.

В течение десяти дней мигранты находились на борту корабля, который стоял у входа в порт Катании. В прокуратуре квалифицировали действия Сальвини (руководившего операцией, как и всей миграционной политикой) как причастность к похищениям людей, незаконное лишение свободы, злоупотребление служебным положением и одновременно — преступное бездействие.

Сальвини заявил, что считает абсурдным намерение осудить его за то, что он препятствует незаконному бизнесу по перевозке в ЕС нелегальных мигрантов. Никаких изменений в миграционной политике правительства не последует, добавил он. В действиях прокуратуры он усматривает политический подтекст. Коллеги Сальвини по правительству, поддержали его, ограничение миграции является совместной программой правительства, заявили они.

Новое правительство Италии с июня 2018 года в соответствии со своими предвыборными обещаниями начало ограничивать приток в страну нелегальных мигрантов, в частности запретило вход в свои порты кораблям неправительственных организаций, которые перевозят таких мигрантов. По итогам 2018 года поток нелегальных мигрантов в Италию сократился на 80%.

Подавляющее большинство приезжающих являются не беженцами от войны, потому что в их странах нет никаких войн, а экономическими мигрантами, отмечают в правительстве. Власти полагают, что нужно помогать мигрантам «у них дома», а не в Европе, не поощрять бизнес по доставке мигрантов в ЕС и не вынуждать мигрантов работать на черном рынке и жить в недостойных условиях. Если другие страны Евросоюза считают нужным принимать мигрантов, они должны это делать на своей территории, подчеркивают в правительстве.

Осенью 2018 года в Италии был принят декрет о безопасности и миграции, сокращающий расходы правительства на мигрантов и упрощающий их высылку из страны.