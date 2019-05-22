Сеть супермаркетов Auchan покидает Италию

Согласно собственным данным Auchan Holding, по итогам 2018 года чистый убыток холдинга превысил 1,2 миллиарда долларов, поэтому компания начала избавляться от убыточных предприятий. Бизнес Auchan в Италии практически полностью продали итальянскому ретейлеру Conad. В этой стране у французского холдинга было более 1600 магазинов, а теперь осталось только 33 нефранчайзинговых супермаркета и 50 магазинов Lillapois, сообщает napoli1.com.

В связи с плохими показателями всей группы Auchan компания также намерена закрыть 21 точку во Франции, где сложная ситуация на рынке повлияла и на ее конкурентов – Carrefour и Casino. Все три компании входят в топ-20 крупнейших франчайзеров в мире по версии профильного информационного портала Franchise Direct. Ретейлер Auchan развивает гипермаркеты и супермаркеты в 15 странах мира, часть из них по модели франчайзинга. По франшизе, например, работают магазины в Индии и Румынии. В некоторых странах с ретейлером сотрудничают другие бренды: в Испании компания представлена как Alcampo, в Португалии ей принадлежит сеть Jumbo.