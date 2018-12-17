Шесть человек сгорели в результате ДТП в Италии

В Италии произошла автомобильная авария, жертвами которой стали шесть человек. Об этом сообщает информационное агентство «Синьхуа».

ДТП произошло вечером 16 декабря на севере области Ломбардия, недалеко от границы с Швейцарией. Там на перекрестке автотрасс «лоб в лоб» столкнулись два автомобиля, пишет trud.ru.

После столкновения обе машины загорелись. В результате погибли шесть человек в возрасте от 20 до 52 лет, в том числе четверо мужчин и две женщины.