Школьники и студенты Италии перейдут на очно-заочное обучение
Власти Италии рассматривают возможность возобновления обучения в школах и вузах в сентябре 2020 года в «очно-заочной» форме.
Об этом заявила в субботу, 2 мая, министр образования Лючия Адзолина.
Каждый класс и группу предполагается разделить на две части, они будут «присутствовать» на занятиях либо очно, либо онлайн. В середине неделе группы будут меняться ролями, пишет regnum.ru.
Это позволит обеспечить в классах соблюдение социальной дистанции и минимизирует риск нового распространения эпидемии, отметила Адзолина.