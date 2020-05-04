Школьники и студенты Италии перейдут на очно-заочное обучение

Об этом заявила в субботу, 2 мая, министр образования Лючия Адзолина.

Каждый класс и группу предполагается разделить на две части, они будут «присутствовать» на занятиях либо очно, либо онлайн. В середине неделе группы будут меняться ролями, пишет regnum.ru.

Это позволит обеспечить в классах соблюдение социальной дистанции и минимизирует риск нового распространения эпидемии, отметила Адзолина.