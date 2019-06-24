Швеция и Италия претендуют на проведение Олимпиады – 2026

Два кандидата

Исполком МОК 20 июня выдвинул на проведение Игр 2026 года двух оставшихся кандидатов — совместные заявки шведских Стокгольма и Оре и итальянских Милана и Кортина-д'Ампеццо.

По данным Insidethegames, согласно опросам общественного мнения, в Италии проведение в стране зимних Игр-2026 поддерживают 87% опрошенных, в Швеции — 55%.

Италия в прошлый раз принимала Олимпиаду в 2006 году, тогда зимние Игры прошли в Турине. Летняя Олимпиада проходила в Италии один раз — в 1960 году, зимние Игры страна принимала дважды — в 1956 году в Кортина-д'Ампеццо и в 2006 году в Турине.

Швеция лишь раз становилась хозяйкой Олимпиады — в 1912 году летние Игры принимал Стокгольм.

Оценка мок

Согласно отчету комиссии по оценке заявок на проведение Олимпиады 2026 года, оба кандидата планируют при организации Игр использовать более 80% существующих или временных спортивных площадок. Как следствие, предлагаемые кандидатами операционные бюджеты Игр будут в среднем на 20% ниже, чем бюджеты зимних Олимпийских игр 2018 и 2022 годов в Пхенчхане и Пекине соответственно.

Выбывшие претенденты

Также на проведение Олимпиады-2026 претендовали Калгари (Канада), Эрзурум (Турция), Грац (Австрия), Сьон (Швейцария) и Саппоро (Япония).

В октябре 2018 года МОК отклонил заявку Эрзурума, так как у города недостаточно опыта в организации зимних соревнований высокого уровня, и утвердил в качестве претендентов заявки Швеции, Италии и Канады. Но в ноябре того же года жители Калгари проголосовали против проведения в городе Игр-2026, и в гонке осталось только два кандидата.

Ранее из борьбы за проведение Олимпиады-2026 по различным причинам выбыли Грац, Сьон и Саппоро.

Кандидатов все меньше

Глава МОК Томас Бах считает, что число стран, готовых принять зимние Игры, уменьшается из-за географических различий и изменения климата.

"Зимние Игры — это вызов по нескольким причинам. В связи с географическими различиями число потенциальных хозяев зимних Игр меньше. Плавательный бассейн можно построить везде, но оборудовать горнолыжную трассу для скоростного спуска несколько сложнее, поэтому выбор стран всегда меньше", — заявил Бах.

Бюджет игр

Бах оценивает бюджет Олимпиады 2026 года в сумму около 1,7 миллиарда долларов.

"Бюджет Игр 2018 и 2022 годов составлял примерно 2 миллиарда долларов. У Игр-2026 бюджет ожидается около 1,7 миллиарда, из них МОК выделяет 925 тысяч долларов", — сказал он.