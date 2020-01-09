Швейцария вернула город Италии

Передача прошла в основном незамеченной швейцарцами, но сами жители города Кампионе-д'Италия обеспокоены этим изменением.

Кампионе-д'Италия – эксклав, кусочек Италии, окруженный территорией Швейцарии. Эта территория расположенна в швейцарском кантоне Тичино, примерно в 23 километрах от Италии, пишет euromag.ru.

С 1860-х годов до этой недели этот небольшой городок с 2000 жителями был частью таможенной территории Швейцарии, но после запроса из Рима ЕС постановил о возвращении Кампионе в Италию с 1 января этого года. Пишет The local.

По сообщениям прессы, это изменение беспокоит местных жителей, привыкших жить так, как если бы они были гражданами Швейцарии. Они пользовались такими привилегиями, как телефонная связь, предоставляемая Swisscom, и швейцарская ставка НДС, которая составляет 7,7 процента, намного ниже, чем 22 процента в Италии.

Они также пользовались швейцарской валютой, ездили с швейцарскими номерными знаками, собирали мусор и очищали воду швейцарцами.

Обеспокоенный последствиями возвращения в Италию для экономики и образа жизни Кампионе, гражданский комитет направил в Рим петицию с протестом против этого шага. Однако, она не увенчалась успехом.

Жители также начали собирать подписи год назад под петицией о присоединении к Швейцарии – опять же, безрезультатно.