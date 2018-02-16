Сильные дожди на юге Италии

Средиземноморские циклоны уже не первый день обеспечивают обильные дожди и грозовые ливни на большей части территории Италии и на Балканах.

Особенно сильно циклоны поливают южные области Италии. На Сицилии местами количество осадков уже приближается к двойной норме для февраля. В провинции Апулия на юго-востоке Италии накануне всего за 12 часов местами выпало более 40 мм осадков. Предыдущий средиземноморский циклон проливал дожди и сыпал мокрый снег уже на востоке Балканского полуострова, пишет meteonovosti.ru.

В пятницу циклон с Балкан переместится на Черном море и начнет терять активность. Ну а вихрь, щедро поливающий южные провинции Италии, окажется на юге Греции. Под его влияние попадет о. Крит, северные районы Ливии и Египта, а затем и страны Леванта. На побережье Африки, в Восточном Средиземноморье, особенно на Пелопоннесе и на Крите пройдут сильные дожди, местами прогремят грозы, не исключен град.