Скоростной поезд сошел с рельсов в Италии

Об этом 6 февраля сообщает газета Corriere della Sera.

Также уточняется, что один человек в результате происшествия считается погибшим без вести, пишет regnum.ru.

Кроме этого, сообщается, что на место аварии прибыли представители экстренных спасательных и медицинских служб. Причина случившегося на данный момент неизвестна.