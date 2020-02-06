Скоростной поезд сошел с рельсов в Италии

Четверг, 06 Февраль 2020 Италия Италия

Скоростной поезд сошел с рельсов в Италии

Один человек погиб и ещё 30 пострадали в результате того, что скоростной поезд, который двигался по маршруту Милан - Болонья, сошёл с рельсов в северной итальянской провинции Лоди.

Об этом 6 февраля сообщает газета Corriere della Sera.

Также уточняется, что один человек в результате происшествия считается погибшим без вести, пишет regnum.ru.

Кроме этого, сообщается, что на место аварии прибыли представители экстренных спасательных и медицинских служб. Причина случившегося на данный момент неизвестна.

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