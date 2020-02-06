Скоростной поезд сошел с рельсов в Италии
Один человек погиб и ещё 30 пострадали в результате того, что скоростной поезд, который двигался по маршруту Милан - Болонья, сошёл с рельсов в северной итальянской провинции Лоди.
Об этом 6 февраля сообщает газета Corriere della Sera.
Также уточняется, что один человек в результате происшествия считается погибшим без вести, пишет regnum.ru.
Кроме этого, сообщается, что на место аварии прибыли представители экстренных спасательных и медицинских служб. Причина случившегося на данный момент неизвестна.