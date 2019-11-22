Смертность от болезней сердца в Италии за 27 лет снизилась вдвое

Пятница, 22 Ноябрь 2019 Италия Италия

Смертность от болезней сердца в Италии за 27 лет снизилась вдвое

За 27 лет с 1990 по 2017 годы смертность от болезней сердца в Италии снизилась на 54%.

Передает Sky в четверг, 21 ноября, со ссылкой на экспертное исследование Global Burden of Diseases.

Одной из основных причин стала хорошая работа системы здравоохранения, которую данные эксперты считают девятой самой эффективной в мире, пишет regnum.ru.

Кроме того, образ жизни, который ведут в Италии большинство ее жителей, с точки зрения здравоохранения является «в целом корректным», отметили эксперты.

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