Смертность от болезней сердца в Италии за 27 лет снизилась вдвое

Передает Sky в четверг, 21 ноября, со ссылкой на экспертное исследование Global Burden of Diseases.

Одной из основных причин стала хорошая работа системы здравоохранения, которую данные эксперты считают девятой самой эффективной в мире, пишет regnum.ru.

Кроме того, образ жизни, который ведут в Италии большинство ее жителей, с точки зрения здравоохранения является «в целом корректным», отметили эксперты.