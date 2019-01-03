СМИ: северокорейский посол попросил убежище в Италии

Разведка Южной Кореи подтвердила исчезновение в Италии исполняющего обязанности посла КНДР Чо Сон Гиля в конце 2018 года вместе с его супругой на фоне новостей о том, что он попросил у итальянских властей политического убежища, сообщило агентство Ренхап.

Ранее в четверг южнокорейские СМИ сообщили, что Чо Сон Гиль попросил политического убежища и находится под защитой итальянских властей.

В частности, газета "Чунан ильбо" привела информацию о том, что 48-летний Чо Сон Гиль пытается получить политическое убежище и с начала декабря находится под защитой правительства Италии.

Чо Сон Гиль фактически руководил работой посольства после того, как Италия выслала в 2017 году северокорейского посла Мун Чон Нама из-за активизации в то время ядерной программы КНДР.

Вместе с тем агентство Ренхап распространило сообщение представителя администрации Южной Кореи Ким Ый Гема о том, что в Сеуле ничего об этом не известно. Однако это не означает, что бегство дипломата – неправда, пишет РИА Новости.

Обычно власти иностранных государств, в которых пытаются скрыться представители КНДР, информируют о таких случаях Южную Корею, где перебежчики в конце концов и оказываются. Так, в августа 2017 года советник-посланник посольства Северной Кореи в Великобритании Тхэ Йон Хо вместе с супругой и детьми перебрался в Республику Корея.

В настоящее время на фоне мер по установлению доверия между КНДР и Южной Кореей побег дипломатов может усложнить ситуацию, поскольку Пхеньян может потребовать их возвращения.