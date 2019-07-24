СМИ сообщили о крушении вертолета в Италии

Об этом РИА Новости сообщили в противопожарной службе города Ливорно.

Катастрофа произошла 22 июля. На борту вертолета находились два человека — мужчина и женщина. В результате инцидента женщина погибла, ее тело доставили в порт Ливорно. Поиски мужчины продолжаются, пишет РИА Новости.

По информации издания LivornoToday, находившиеся на борту были россиянами, однако подтверждения этой информации нет.

Отмечается, что вертолет вылетел с частной площадки у озера Комо на севере Италии и направлялся в Порто-Черво (Сардиния).