СМИ сообщили о крушении вертолета в Италии

Среда, 24 Июль 2019 Италия Италия

СМИ сообщили о крушении вертолета в Италии

В Средиземном море, недалеко от итальянского острова Горгона (входит в состав Тосканского архипелага), потерпел крушение небольшой вертолет.

Об этом РИА Новости сообщили в противопожарной службе города Ливорно.

Катастрофа произошла 22 июля. На борту вертолета находились два человека — мужчина и женщина. В результате инцидента женщина погибла, ее тело доставили в порт Ливорно. Поиски мужчины продолжаются, пишет РИА Новости.

По информации издания LivornoToday, находившиеся на борту были россиянами, однако подтверждения этой информации нет.

Отмечается, что вертолет вылетел с частной площадки у озера Комо на севере Италии и направлялся в Порто-Черво (Сардиния).

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