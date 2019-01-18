Снижение пенсионного возраста в Италии начнется летом

Пятница, 18 Январь 2019 Италия Италия

Снижение пенсионного возраста в Италии начнется летом

Правительство Италии утвердило порядок реализации пенсионной реформы

Руководители правительства Италии на специальном заседании окончательно утвердили порядок реализации пенсионной реформы, сообщает regnum.ru.

По новым правилам граждане Италии смогут выходить на пенсию не в 66−67 лет, как сейчас, а тогда, когда сумма возраста и стажа достигнет 100, возраст будет не менее 62, а стаж не менее 38 лет (то есть, к примеру, в 62 года при наличии 38-летнего стажа).

Выход на пенсию по новым правилам для сотрудников частных компаний будет возможен с апреля 2019 года, для сотрудников государственных компаний — с лета 2019 года (по разным данным с июля или августа).

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