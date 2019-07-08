«Спартак» расторг контракт с итальянским защитником Боккетти

Понедельник, 08 Июль 2019 Италия Италия

«Спартак» расторг контракт с итальянским защитником Боккетти

Итальянский защитник московского футбольного клуба «Спартак» Сальваторе Боккетти покинул команду.

Об этом сообщает 6 июля официальный сайт «красно-белых».

Также сообщается, что стороны расторгли контракт 32-летнего игрока по обоюдному согласию, пишет regnum.ru.

Отметим, в завершившемся сезоне Сальватор Боккетти сыграл за «Спартак» в 22 матчах во всех турнирах и отметился в них 1 голом. Также играл за свою игровую карьеру за такие клубы как итальянские «Асколи», «Фрозиноне», «Дженоа» и «Милан» и российский казанский клуб «Рубин». В составе последнего стал обладателем Кубка и Суперкубка России (оба — 2012), а в составе московского «Спартака» стал чемпионом России и еще раз обладателем Суперкубка (оба — 2017).

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