Справочник итальянских вин: отличный выбор по цене/качеству

На днях уже 29-е по счету издание было представлено в Риме журналистам и экспертам в мире итальянского вина.

Данный оригинальный справочник несет в себе информацию о замечательных итальянских винах, цена которых не превышает 13 евро.

Причем 895 из них были удостоены премии за отличное соотношение цены и качества.

Нововведение этого издания заключается в том, что по регионам производства вин в конце указаны как и классические энотеки, так и винные бары (wine bar), где эти вина есть в наличии. Удобство этих заведений в том, что можно продегустировать сразу несколько вин, которые здесь подают бокалами, закусив региональными кулинарными деликатесами. В итальянских ресторанах обычно вина продаются бутылками и не всегда предоставляется возможность продегустировать вино, прежде чем заказать его.

ПРИВОДИМ СПИСОК ВИН, УДОСТОЕННЫХ ВЫСШЕЙ ПРЕМИИ ПО СООТНОШЕНИЮ ЦЕНЫ И КАЧЕСТВА ПО РЕГИОНАМ:

Valle d’Aosta Nebbiolo Barmet ’17 di Caves Cooperatives de Donnas Valle d'Aosta Grignolino del M.to Casalese ’17 di Vicara Piemonte

Riviera Ligure di Ponente Pigato ’17 di Fontanacota Liguria

OP Buttafuoco Cerasa ’17 di Andrea Picchioni Lombardia

Trentino Marzemino Heredia ’16 della Cantina Sociale di Trento Trentino

A. A. Pinot Bianco Plötzner ’17 della Cantina Produttori San Paolo Alto Adige

Valpolicella Sup.Case Vecie ’16 di Brigaldaraper il Veneto, al FCO Chardonnay ’17 di Ronchi di Manzano per il Friuli Venezia Giulia

Romagna Albana Secco Arlùs ’17 di Trerè Emilia Romagna

Vermentino ’17 di San Ferdinando Toscana

Verdicchio di Matelica ’17 di Bisci Marche, Rubicola ’17 di Pomario Umbria

Cesanese di Olevano Romano Sup. Silene ’16 di Damiano Ciolli per il Lazio

Abruzzo Pecorino ’17 diAntonio Costantini Abruzzo

Molise Rosso Monterosso I Costali ’16 di Tenimenti Grieco Molise

Falanghina del Sannio ’17 di Mustilli Campania

Verbo Malvasia ’17 di Cantina di Venosa Basilicata

Castel del Monte Rosso Pezzalaruca ’15 di Conte Spagnoletti Zeuli Puglia

Libìci ’15 di Casa Comerci Calabria

Peloro Rosso ’16 di Le Casematte Sicilia Vermentino di Gallura Petrizza ’17 di Masone Mannu Sardegna.



Почему в России цены зашкаливают

После презентации справочника и награждения премированных вин состоялась их дегустация, в которой могли принять участие не только специалисты и виноделы, собравшиеся со всей Италии, но и просто любители вина. Интерес был столь велик, что было трудно пройти ко многим очень известным винам, несмотря на достойную величину зала.

Скажем честно, что вина именно этой категории пользуются в Италии самым большим спросом. Остается только сожалеть, что по прибытии в Россию эти прекрасные вина продаются по цене вдвое, а часто и втрое превышающей изначальную. К сведению покупателей - это происходит не от алчности импортеров и продавцов вина, а по причине дороговизны их транспортировки и российского налогообложения. Поэтому, находясь в отпуске в странах - производителях вин, таких как Португалия, Испания и Италия, не стоит пренебрегать недорогими винами. Скорее всего - это отменные по качеству напитки.

Vini D'Italia, Italian Wines и гид

Тем не менее, если вы хотите попробовать исключительные вина Италии, добившиеся самых высоких наград, вам стоит приобрести справочник Vini D'Italia, также издательства Gambero Rosso, где отмечены вина более высокой категории. Естественно, если вы любители таких вин, к примеру, как Амаронэ, Бароло или Брунелло, то найти вы их сможете только в этом справочнике, поскольку в Berebene они не попадут никогда, так как они в другой ценовой категории.

Кстати, справочник по винам издается и на английском языке под названием Italian Wines, также на английском есть и гид Top Italian Food & Wine Experience, в котором отмечены лучшие итальянские производители гастрономических деликатесов.

Ирина Раскина