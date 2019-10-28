Спрос россиян на горнолыжный отдых в Италии вырос на 20%

Понедельник, 28 Октябрь 2019 Италия Италия

Спрос россиян на горнолыжный отдых в Италии вырос на 20%

По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), объем продаж туров на горнолыжные курорты Италии в наступающем сезоне вырос на 20%.

Туроператоры полагают, что возросший интерес к горнолыжным турам в Италии может быть объяснен меняющимся потребительским поведением россиян и более разнообразным предложением туров на рынке. Так, например, туроператор «Интурист» запустил продажи туров, совмещающие горнолыжный отдых с экскурсиями. Помимо этого, эксперты отмечают, что в новом сезоне цена на авиаперелет снизилась из-за введения новых чартерных рейсов, что в свою очередь сделало туры более доступными для многих путешественников, пишет regnum.ru.

Пик популярности горнолыжных курортов Италии приходится на начало декабря и период после новогодних выходных — туроператор CoralTravelсообщил, что самыми востребованными датами заезда являются 28 декабря, 4, 18 и 25 января, и 1 февраля. Что касается самих отелей, то туристы из России чаще стремятся останавливаться в отелях на 15−20 номеров в районе Доломитовых Альп.

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