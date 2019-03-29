Средний доход налогоплательщиков Италии снизился

Пятница, 29 Март 2019 Италия Италия

Средний доход налогоплательщиков Италии снизился

Средний доход снизился на 1,3%.

В 2017 году средний доход налогоплательщиков Италии снизился до 1 716 евро в месяц, или 20 600 евро в год, сообщает Il Fatto Quotidiano в четверг, 28 марта, со ссылкой на данные министерства экономики.

В ведомстве проанализировали налоговые декларации граждан, поданные в 2018 году. Снижение среднего дохода в сравнении с показателями 2016 года составило 1,3%, пишет regnum.ru.

Почти половина налогоплательщиков (45%) сообщила о доходе, не превышающем 15 000 евро в год (1 250 евро в месяц).

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