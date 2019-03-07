Ссоры итальянских министров

Споры вокруг проекта строительства участка скоростной железной дороги между Турином и Лионом привели к серьезному конфликту в правительстве Италии, передает Il Giornale в четверг, 7 марта.

Министры на очередной встрече вновь не смогли прийти к компромиссному решению. Лидер «Лиги» вице-премьер Маттео Сальвини в интервью La Repubblica сказал, что готов идти навстречу партнерам по коалиции, но ситуация уже «на грани» кризиса.

Ранее эксперты комиссии министерства инфраструктуры и транспорта рекомендовали правительству Италии отказаться от участия в проекте: вложения в строительство и иные убытки будут более значительными, чем возможная прибыль.

Социологические опросы показывают, что большинство граждан Италии поддерживают проект. Одна из правящих партий, «Движение 5 звезд», в соответствии со своими предвыборными обещаниями выступает против реализации проекта. Во второй партии коалиции, «Лиге», предлагают провести референдум. Сальвинизаявил, что уже наполовину реализованный проект нужно закончить, но удешевив его. Той же позиции придерживаются губернаторы североитальянских регионов, пишет regnum.ru.

Сторонники проекта считают, что стране нужна новая инфраструктура. Противники — что проект является бессмысленной тратой денег, которые Италии следует вкладывать в иные проекты: поезда между Турином и Лионом ходят и сейчас, чего не скажешь о некоторых других регионах Италии.

Власти Евросоюза предупредили Италию о штрафах и санкциях в случае выхода из проекта, который отчасти реализуется на общие деньги ЕС. Объем потерянных средств может составить до 800 млн евро.