Старейшая жительница Европы умерла в Италии

Среда, 19 Июнь 2019 Италия Италия

Старейшая жительница Европы умерла в Италии

Джузеппина Робуччи скончалась на 117-м году жизни.

Самая пожилая жительница Италии и всей Европы Джузеппина Робуччи скончалась утром во вторник на 117-м году жизни. Как сообщило агентство АNSA, долгожительница умерла в доме своих родителей в городке Поджо-Империале (южная область Апулия).

Робуччи являлась второй самой пожилой женщиной на планете - после жительницы Японии Канэ Танаки, пишет ТАСС.

"Нам очень жаль. Мы гордимся тем, что она проживала в нашем городе", - приводит агентство слова мэра Альфонсо Д'Алоизио.

Как отмечает АНСА, в 2012 году Робуччи была удостоена звания почетного мэра Поджо-Империале.

Джузеппина Робуччи родилась 20 марта 1903 года. Она стала свидетельницей серии важных исторических событий, в том числе Первой и Второй мировых войн. По информации агентства, в течение многих лет она работала со своим мужем в траттории. У них было пятеро детей, девять внуков и 16 правнуков.

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