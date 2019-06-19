Старейшая жительница Европы умерла в Италии

Самая пожилая жительница Италии и всей Европы Джузеппина Робуччи скончалась утром во вторник на 117-м году жизни. Как сообщило агентство АNSA, долгожительница умерла в доме своих родителей в городке Поджо-Империале (южная область Апулия).

Робуччи являлась второй самой пожилой женщиной на планете - после жительницы Японии Канэ Танаки, пишет ТАСС.

"Нам очень жаль. Мы гордимся тем, что она проживала в нашем городе", - приводит агентство слова мэра Альфонсо Д'Алоизио.

Как отмечает АНСА, в 2012 году Робуччи была удостоена звания почетного мэра Поджо-Империале.

Джузеппина Робуччи родилась 20 марта 1903 года. Она стала свидетельницей серии важных исторических событий, в том числе Первой и Второй мировых войн. По информации агентства, в течение многих лет она работала со своим мужем в траттории. У них было пятеро детей, девять внуков и 16 правнуков.