Статистика: 20% граждан Италии не интересуются политикой

Воскресенье, 28 Июнь 2020 Италия

Статистика: 20% граждан Италии не интересуются политикой

Около 20% граждан Италии, то есть около 12 миллионов человек, не интересуются политикой.

В наименьшей степени интересуются политикой молодые люди в возрасте от 14 до 24 (30% не интересуются), а также граждане старше 75 лет (34%).
64,9% респондентов, заявивших о том, что не стремятся к получению информации о политике, объяснили это отсутствие интереса, 25,5% — отсутствие доверия к политической системе,таковы данные исследования национальной службы статистики Istat за 2019 год, опубликованные в среду, 24 июня.

Фотогалерея

  • Выставка 240 лет дипломатических отношений Россия-Португалия
  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)