Статистика: 20% граждан Италии не интересуются политикой

В наименьшей степени интересуются политикой молодые люди в возрасте от 14 до 24 (30% не интересуются), а также граждане старше 75 лет (34%).

64,9% респондентов, заявивших о том, что не стремятся к получению информации о политике, объяснили это отсутствие интереса, 25,5% — отсутствие доверия к политической системе,таковы данные исследования национальной службы статистики Istat за 2019 год, опубликованные в среду, 24 июня.