Статистики Италии полагают, что ВВП за год вырастет лишь на 0,3%

По итогам 2019 года ВВП Италии вырастет лишь на 0,3%, с таким прогнозом выступили в среду, 22 мая, в национальной службе статистики Istat.

Ранее статистики полагали, что рост ВВП по итогам 2019 года составит 1,3%.

По итогам 2018 года рост ВВП Италии составил 0,9%, пишет regnum.ru.

Кроме того, в национальной службе предполагают, что по итогам 2019 года количество занятых в экономике не изменится, а уровень безработицы несколько вырастет (с 10,6% до 10,8%).