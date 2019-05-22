Статистики Италии полагают, что ВВП за год вырастет лишь на 0,3%

Среда, 22 Май 2019 Италия Италия

Статистики Италии полагают, что ВВП за год вырастет лишь на 0,3%

Ожидается также рост уровня безработицы.

По итогам 2019 года ВВП Италии вырастет лишь на 0,3%, с таким прогнозом выступили в среду, 22 мая, в национальной службе статистики Istat.

Ранее статистики полагали, что рост ВВП по итогам 2019 года составит 1,3%.

По итогам 2018 года рост ВВП Италии составил 0,9%, пишет regnum.ru.

Кроме того, в национальной службе предполагают, что по итогам 2019 года количество занятых в экономике не изменится, а уровень безработицы несколько вырастет (с 10,6% до 10,8%).

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