Студенты Италии голосовали за Сальвини чаще, чем за либералов

Среда, 05 Июнь 2019 Италия Италия

Студенты Италии голосовали за Сальвини чаще, чем за либералов

Вопреки сложившемуся представлению, Демократическая партия – не самая популярная в студенческой среде.

28% итальянских студентов на выборах в Европарламент проголосовали за «Лигу» Маттео Сальвини, передает во вторник, 4 июня, Italia Oggi со ссылкой на социологическое исследование Ipsos.

Уровень поддержки Демократической партии, которая считается самой популярной в студенческой среде, составил 22,8%, пишет regnum.ru.

Большую часть своих голосов «Лига» получила от наемных рабочих (40,3%), а также граждан свободных профессий, предпринимателей и фермеров (42,2%).

26 мая «Лига» выиграла выборы в Европарламент в Италии, набрав более 34% голосов. Их коллеги по правящей коалиции из антиэлитного «Движения 5 звезд» набрали чуть более 17% голосов, либеральная Демократическая партия — около 22%.

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