Студенты медвузов Италии провели митинг протеста у здания правительства

Четверг, 28 Май 2020 Италия Италия

Студенты медвузов Италии провели митинг протеста у здания правительства

Студенты итальянских медицинских вузов в среду, 27 мая, провели митинг протеста перед зданием национального правительства в Риме.

Протестующие строго соблюдали правило социальной дистанции и при этом в ходе акции стояли к зданию правительства спиной, что должно было символизировать, что именно так, в свою очередь, относится к ним правительство, пишет regnum.ru.

Министры называют врачей героями, но не помогают решать реальные проблемы системы здравоохранения, к примеру увеличить число бюджетных мест для обучения профильных специалистов, отметили участники акции.

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