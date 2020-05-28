Студенты медвузов Италии провели митинг протеста у здания правительства

Протестующие строго соблюдали правило социальной дистанции и при этом в ходе акции стояли к зданию правительства спиной, что должно было символизировать, что именно так, в свою очередь, относится к ним правительство, пишет regnum.ru.

Министры называют врачей героями, но не помогают решать реальные проблемы системы здравоохранения, к примеру увеличить число бюджетных мест для обучения профильных специалистов, отметили участники акции.