Суд Италии приговорил сиделку к 2 годам тюрьмы

Среда, 19 Февраль 2020 Италия Италия

Суд Италии приговорил сиделку к 2 годам тюрьмы

Суд Италии приговорил сиделку к 2 годам тюрьмы за смерть пожилого человека.

Суд Италии во вторник, 18 февраля, приговорил к двум с половиной годам тюрьмы 47-летнего выходца из Эквадора за оставление в опасности пожилого человека, повлекшее за собой его смерть.

Осужденный ухаживал за 84-летним гражданином с болезнями Паркинсона и Альцгеймера, пишет regnum.ru.

В 2014 году он без предупреждения покинул дом и отсутствовал более часа. Пожилой человек упал с кровати и некоторое время спустя скончался.

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