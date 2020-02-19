Суд Италии приговорил сиделку к 2 годам тюрьмы
Суд Италии приговорил сиделку к 2 годам тюрьмы за смерть пожилого человека.
Суд Италии во вторник, 18 февраля, приговорил к двум с половиной годам тюрьмы 47-летнего выходца из Эквадора за оставление в опасности пожилого человека, повлекшее за собой его смерть.
Осужденный ухаживал за 84-летним гражданином с болезнями Паркинсона и Альцгеймера, пишет regnum.ru.
В 2014 году он без предупреждения покинул дом и отсутствовал более часа. Пожилой человек упал с кровати и некоторое время спустя скончался.