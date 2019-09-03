Судно Mare Jonio высадило мигрантов на итальянской Лампедузе

Вторник, 03 Сентябрь 2019 Италия Италия

Судно Mare Jonio высадило мигрантов на итальянской Лампедузе

Судно Mare Jonio высадило оставшихся 30 мигрантов на итальянской Лампедузе.

Судно Mare Jonio итальянской гуманитарной организации Mediterranea Saving Humans в понедельник смогло высадить в порту итальянского острова Лампедуза 31 мигранта, которые оставались на его борту.

В четверг вечером с борта Mare Jonio сошли женщины, дети и больные - всего больше 60 человек. Всех их накануне утром спасли у берегов Ливии, где они дрейфовали без еды и воды в течение двух суток. Мигранты находились на переполненной резиновой лодке, которая начала сдуваться.

Как сообщила организация в своём Twitter, остававшимся на борту корабля мигрантам итальянская Финансовая гвардия разрешила высадиться "из санитарных соображений". Ранее в понедельник некоторые из них решили начать голодовку.

Параллельно высадки своих мигрантов добилось судно Eleonore, которое прибыло в порт сицилийского города Поццалло. Вопреки запрету итальянских властей, капитан корабля, принадлежащего немецкой НПО Lifeline, решил войти в территориальные воды Италии. После высадки свыше 100 мигрантов на Сицилии на судно был наложен арест, пишет РИА Новости.

Отставной глава МВД страны Маттео Сальвини, известный своей жесткой политикой в отношении мигрантов, летом прошлого года закрыл порты страны для прибытия кораблей, занимающихся спасением терпящих крушение в Средиземном море. Меры по борьбе с различными НПО, которых Сальвини приравнивает к перевозчикам нелегалов, были ужесточены с принятием так называемого "декрета безопасности", которые вводит крупные штрафы для гуманитарных организаций и процедуру ареста для их кораблей.

При этом миграционная политика нового итальянского правительства, над формированием которого сейчас работают "Движение 5 звёзд" и Демократическая партия, как ожидается, претерпит изменения вплоть до отмены распоряжений Сальвини и ослабления запретительных мер.

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