Суперкубок Италии пройдет в Саудовской Аравии

Пятница, 26 Июль 2019 Италия Италия

Суперкубок Италии пройдет в Саудовской Аравии

Суперкубок Италии между «Ювентусом» и «Лацио» вновь состоится в Саудовской Аравии.

Об этом в интервью Radio 24 сообщил генеральный директор Серии А Луиджи Де Серво.

«У нас контракт на три Суперкубка в Саудовской Аравии, один из них уже был сыгран в Джидде. Мы хотим соблюдать соглашение. Только конкретная просьба двух клубов может заставить нас пересмотреть решение».

В прошлом сезоне «Ювентус» и «Милан» разыграли Суперкубок в Джидде, однако стороны были не очень довольны проведением матча в Саудовской Аравии из-за напряженной политической и гуманитарной ситуации в стране.

Поединок за Суперкубок состоится в январе, пишет sport24.ru.

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