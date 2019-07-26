Суперкубок Италии пройдет в Саудовской Аравии
Суперкубок Италии между «Ювентусом» и «Лацио» вновь состоится в Саудовской Аравии.
Об этом в интервью Radio 24 сообщил генеральный директор Серии А Луиджи Де Серво.
«У нас контракт на три Суперкубка в Саудовской Аравии, один из них уже был сыгран в Джидде. Мы хотим соблюдать соглашение. Только конкретная просьба двух клубов может заставить нас пересмотреть решение».
В прошлом сезоне «Ювентус» и «Милан» разыграли Суперкубок в Джидде, однако стороны были не очень довольны проведением матча в Саудовской Аравии из-за напряженной политической и гуманитарной ситуации в стране.
Поединок за Суперкубок состоится в январе, пишет sport24.ru.