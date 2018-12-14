Свиндаль выиграл супергигант на этапе Кубка мира в Италии

В пятницу Свиндаль показал результат 1 минута 28,65 секунды. Второе место занял итальянский горнолыжник Кристоф Иннерхофер (+0,05). Тройку призеров замкнул еще один норвежец Хьетиль Янсруд (0,27). Россияне участия в старте не принимали.

Для 35-летнего Свиндаля эта победа стала 36-й в карьере на этапах Кубка мира и 17-й в супергиганте, пишет РИА Новости.

Этап в Валь-Гардене продолжится соревнованиями в скоростном спуске в субботу.