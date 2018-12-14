Свиндаль выиграл супергигант на этапе Кубка мира в Италии

Пятница, 14 Декабрь 2018 Италия Италия

Свиндаль выиграл супергигант на этапе Кубка мира в Италии

Норвежец Аксель Лунд Свиндаль стал победителем соревнований в супергиганте на этапе Кубка мира по горнолыжному спорту в Валь-Гардене (Италия).

В пятницу Свиндаль показал результат 1 минута 28,65 секунды. Второе место занял итальянский горнолыжник Кристоф Иннерхофер (+0,05). Тройку призеров замкнул еще один норвежец Хьетиль Янсруд (0,27). Россияне участия в старте не принимали.

Для 35-летнего Свиндаля эта победа стала 36-й в карьере на этапах Кубка мира и 17-й в супергиганте, пишет РИА Новости.

Этап в Валь-Гардене продолжится соревнованиями в скоростном спуске в субботу.

Фотогалерея

  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья