Тарифы на мобильную связь в Италии за год снизились на 22%

Средняя стоимость основных тарифных планов мобильной связи в Италии в 2018 году снизилась на 22%, передает Italia Oggi в понедельник, 18 февраля.

В январе 2018 года граждане тратили по своему тарифу в среднем 15 евро в месяц, год спустя этот показатель снизился до 12 евро, пишет regnum.ru.

Основной причиной снижения стоимости тарифов, по мнению экспертов издания, послужил выход на рынок мобильной связи новых участников.