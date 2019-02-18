Тарифы на мобильную связь в Италии за год снизились на 22%

Понедельник, 18 Февраль 2019 Италия Италия

Тарифы на мобильную связь в Италии за год снизились на 22%

Тарифы снизились из-за выхода на рынок новых компаний.

Средняя стоимость основных тарифных планов мобильной связи в Италии в 2018 году снизилась на 22%, передает Italia Oggi в понедельник, 18 февраля.

В январе 2018 года граждане тратили по своему тарифу в среднем 15 евро в месяц, год спустя этот показатель снизился до 12 евро, пишет regnum.ru.

Основной причиной снижения стоимости тарифов, по мнению экспертов издания, послужил выход на рынок мобильной связи новых участников.

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