Теннисистка из Саратова взяла главный приз в Италии

Вторник, 06 Август 2019 Италия Италия

Теннисистка из Саратова взяла главный приз в Италии

Главный приз турнира Мировой серии по теннису выиграла Екатерина Яшина из Саратова.

Турнир проходил в итальянском городе Сецце. Напарницей Екатерины была Анна Данилина из Казахстана, пишет regnum.ru.

Соперницами Яшиной и Данилиной в решающем матче стали итальянки Нурия Бранкаччио и Федерика Сакко. Выиграв их со счетом 7:5, 6:4, девушки заняли первое место.

Поединок длился 1 час 21 минуту.

Напомним, что турнир серии ITF в итальянском Сецце проходил с 29 июля по 4 августа. Его призовой фонд составил 25 000 долларов.

Фотогалерея

  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья