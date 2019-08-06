Теннисистка из Саратова взяла главный приз в Италии

Турнир проходил в итальянском городе Сецце. Напарницей Екатерины была Анна Данилина из Казахстана, пишет regnum.ru.

Соперницами Яшиной и Данилиной в решающем матче стали итальянки Нурия Бранкаччио и Федерика Сакко. Выиграв их со счетом 7:5, 6:4, девушки заняли первое место.

Поединок длился 1 час 21 минуту.

Напомним, что турнир серии ITF в итальянском Сецце проходил с 29 июля по 4 августа. Его призовой фонд составил 25 000 долларов.