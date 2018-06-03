Tesla на автопилоте врезалась в полицейский внедорожник

По словам представителя полицейского департамента Лагуна-Бич, в автомобиле был активирован режим автопилота.

Сообщается, что во время аварии в полицейской машине никого не было. Незначительные травмы получил лишь водитель «Теслы». По предварительной информации, инцидент произошел из-за ошибки в ПО системы автономного управления, которое неверно интерпретировало дорожную разметку.

В январе Tesla Model S на скорости 105 километров в час врезался в машину Пожарного департамента Калвер-Сити, которая работала на месте другой аварии. По словам водителя, машина также двигалась в режиме автопилота.

Ранее владельцы электрокаров и интернет-пользователи неоднократно сообщали, что иногда продвинутая система круиз-контроля, используемая Tesla, не распознает неподвижные объекты. В качестве примера приводились велосипеды и даже припаркованные автомобили.