Транспортные профсоюзы Италии отказались отложить забастовку

Среда, 24 Июль 2019 Италия Италия

Транспортные профсоюзы Италии отказались отложить забастовку

Итальянские профсоюзы работников транспорта отказались отложить забастовку, намеченную на 24 и 26 июля.

С предложением отложить забастовку обращался к профсоюзам министр инфраструктуры и транспорта Данило Тонинелли, он ссылался на то, что 22 июля из-за поджога оборудования случился масштабный сбой в движении поездов по всей стране. Тонинелли предлагал «развести» два события по времени, пишет regnum.ru.

В забастовке предполагают участвовать сотрудники транспортных компаний по всей стране. Они протестуют против «бездействия» правительства в решении проблем своей сферы. Отмечается, что именно в конце текущей недели, 22−28 июля, наступит пик отпускного сезона в Италии.

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