Труп 28-летней жительницы Ленобласти обнаружен в Италии

Об этом сообщает источник в правоохранительных органах Северной столицы.

По полученным данным, мать пропавшей 28-летней девушки обратилась в полицию с просьбой разыскать ее дочь. В заявлении она указала, что девушка 14 июля отправилась в тур по Европе и до настоящего времени не вернулась. На звонки не отвечает, в социальных сетях не появляется, пишет inforeactor.ru.

Сотрудники правоохранительных органов провели проверку и выяснили, что пропавшая девушка найдена мертвой в Италии. Причины смерти россиянки устанавливаются. Был сделан запрос в посольство Италии в России на возвращения тела погибшей девушки на родину.