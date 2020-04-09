Турция открыла воздушное сообщение с Италией

Об этом 9 апреля сообщает Anadolu Ajansi.

По данным журналистов, решение было принято на основании письма главы национального центра трансплантации Италии Массимо Кардилло, направленное турецким властям с просьбой о помощи, пишет regnum.ru.

Письмо было направлено 14 марта. Кардилло просил предоставить необходимые донорские материалы, которые требуются для спасения жизни младенца.

Министерство здравоохранения Турции совместно с министерством иностранных дел приняли решение сделать в указанном случае исключение, чтобы спасти жизнь ребенку.