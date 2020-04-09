Турция открыла воздушное сообщение с Италией

Четверг, 09 Апрель 2020 Италия Италия

Турция открыла воздушное сообщение с Италией

Правительство Турции открыло воздушное сообщение с Италией для помощи младенцу, которому необходима донорская помощь.

Об этом 9 апреля сообщает Anadolu Ajansi.

По данным журналистов, решение было принято на основании письма главы национального центра трансплантации Италии Массимо Кардилло, направленное турецким властям с просьбой о помощи, пишет regnum.ru.

Письмо было направлено 14 марта. Кардилло просил предоставить необходимые донорские материалы, которые требуются для спасения жизни младенца.

Министерство здравоохранения Турции совместно с министерством иностранных дел приняли решение сделать в указанном случае исключение, чтобы спасти жизнь ребенку.

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