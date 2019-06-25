Туристки подали в суд из-за отсутствия ягод в меню на отдыхе в Италии

Две туристки подали в суд на турфирму и туроператора, так как были недовольны отдыхом, который провели на майские праздники 2018 года в Италии.

Заявительницы заплатили за отдых премиум-класса. В иске они указали, что ответчики нарушили условия договора о реализации туристического продукта.

В частности, они пожаловались на то, что им предоставили транспортное средство в неудовлетворительном состоянии, подавали фрукты ненадлежащего качества и в меню не было ягод вовсе, напитков было мало и они были недостаточной степени охлажденности. Продолжительность экскурсионных поездок превышала восемь часов, а водитель не соответствовал требованиям к внешнему облику, пишет interfax.ru.