Туристки подали в суд из-за отсутствия ягод в меню на отдыхе в Италии

Вторник, 25 Июнь 2019 Италия Италия

Туристки подали в суд из-за отсутствия ягод в меню на отдыхе в Италии

Напитки были недостаточно охлажденными, фрукты - недостаточно свежими, а экскурсии - слишком длинными.

Две туристки подали в суд на турфирму и туроператора, так как были недовольны отдыхом, который провели на майские праздники 2018 года в Италии.

Заявительницы заплатили за отдых премиум-класса. В иске они указали, что ответчики нарушили условия договора о реализации туристического продукта.

В частности, они пожаловались на то, что им предоставили транспортное средство в неудовлетворительном состоянии, подавали фрукты ненадлежащего качества и в меню не было ягод вовсе, напитков было мало и они были недостаточной степени охлажденности. Продолжительность экскурсионных поездок превышала восемь часов, а водитель не соответствовал требованиям к внешнему облику, пишет interfax.ru.

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