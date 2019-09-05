Туристы скрутили уличного вора в итальянской Болонье

Четверг, 05 Сентябрь 2019 Италия Италия

Туристы скрутили уличного вора в итальянской Болонье

Двое российских туристов задержали уличного вора, который пытался украсть рюкзак у одной из их спутниц в центре Болоньи.

Во вторник две пары россиян отдыхали на площади близ средневековых башен, являющихся символом Болоньи, когда один из мужчин заметил пропажу рюкзака у своей подруги. В этот момент он увидел мужчину, который пытался скрыться с добычей и бросился ему вдогонку, пишет РИА Новости.

Вместе с товарищем они обездвижили вора, который безуспешно попытался от них отбиться. После этого россияне вызвали полицию, которая прибыла на место и арестовала преступника. Им оказался мигрант из Алжира, ранее привлекавшийся к ответственности за наркотики и незаконное ношение оружия.

"Наш патруль приехал спустя несколько минут. В ходе схватки задержавшие преступника мужчины не пострадали", - сказал представитель полиции.

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