Туристы скрутили уличного вора в итальянской Болонье

Во вторник две пары россиян отдыхали на площади близ средневековых башен, являющихся символом Болоньи, когда один из мужчин заметил пропажу рюкзака у своей подруги. В этот момент он увидел мужчину, который пытался скрыться с добычей и бросился ему вдогонку, пишет РИА Новости.

Вместе с товарищем они обездвижили вора, который безуспешно попытался от них отбиться. После этого россияне вызвали полицию, которая прибыла на место и арестовала преступника. Им оказался мигрант из Алжира, ранее привлекавшийся к ответственности за наркотики и незаконное ношение оружия.

"Наш патруль приехал спустя несколько минут. В ходе схватки задержавшие преступника мужчины не пострадали", - сказал представитель полиции.