Туристы смогут совершить виртуальное путешествие по Италии

Пятница, 20 Март 2020 Италия Италия

Туристы смогут совершить виртуальное путешествие по Италии

Национальное агентство по туризму Италии (ENIT) разработало мобильное приложение, с помощью которого туристы могут виртуально прогуляться по стране.

Приложение Italia Virtual Reality уже доступно для скачивания в магазинах App Store и Google Play. С помощью него можно виртуально прогуляться по Риму, Милану и другим городам, поплавать по каналам Венеции, заглянуть в магазины и на фабрики, посетить виноградники, познакомиться с итальянской кухней, культурой и традициями.

Просмотр доступен в формате 360 градусов и VR – однако, для последнего понадобится специальная аппаратура. Все видео-прогулки записаны от первого лица, со временем будут добавлены новые видео, пишет tourism.interfax.ru.

Как пояснили порталу "Интерфакс-Туризм" в московском офисе национального агентства по туризму Италии (ENIT), приложение может оказаться полезным тем туристам, которые скучают по закрытым из-за эпидемии коронавируса итальянским достопримечательностям.

Италия – страна в Европе, наиболее сильно пострадавшая из-за коронавируса. Въезд в нее сейчас запрещен, местные жители находятся в тотальной изоляции. В настоящее время в Италии зафиксировано более 35 тыс. случаев заражения коронавирусом, число жертв достигло 2978 человек.

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