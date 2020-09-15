Туротрасль Италии потеряет 70 млрд евро

Вторник, 15 Сентябрь 2020 Италия Италия

Туротрасль Италии потеряет 70 млрд евро

Отсутствие туристов лишит Италию 70 млрд евро

Потери итальянской туристической и смежных с ней отраслей от последствий эпидемии коронавируса составят почти 70 млрд евро, заявил в интервью CNN глава национального союза туроператоров Джорджо Пальмуччи.

Экономика страны по итогам 2020 года лишится 24,6 млрд евро от почти полного отсутствия иностранных туристов и около 43,6 млрд евро — от значительного снижения внутреннего туристического потока.
Туристическая отрасль без учета косвенных доходов приносит Италии около 13% ВВП.

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