Тысячи итальянских священников обвинили в педофилии

Среди около 50 000 итальянских прелатов, как рассказывает президент ассоциации изданию Il Fatto Quotidiano, число педофилов составляет около 4000, а количество несовершеннолетних, ставших жертвами насилия, превышает миллион, пишет euromag.ru.

Как рассказал президент ассоциации, молодые люди, подростки, дети часто не сообщают о насилии - когда это происходит, в большинстве случаев вопрос «контролируется» в церковных кругах, с переводами священников-педофилов в другие приходы, чтобы избежать скандалов.

За последние пять лет только 144 священников-педофилов были осуждены или признаны правонарушителями.