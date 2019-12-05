Тысячи итальянских священников обвинили в педофилии
Один миллион жертв, 4000 священников-педофилов - такие данные привела ассоциация по защите несовершеннолетних от насилия "Rete L'Abuso".
Среди около 50 000 итальянских прелатов, как рассказывает президент ассоциации изданию Il Fatto Quotidiano, число педофилов составляет около 4000, а количество несовершеннолетних, ставших жертвами насилия, превышает миллион, пишет euromag.ru.
Как рассказал президент ассоциации, молодые люди, подростки, дети часто не сообщают о насилии - когда это происходит, в большинстве случаев вопрос «контролируется» в церковных кругах, с переводами священников-педофилов в другие приходы, чтобы избежать скандалов.
За последние пять лет только 144 священников-педофилов были осуждены или признаны правонарушителями.