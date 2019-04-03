У берегов Италии обнаружили мертвого кашалота
Восьмиметровый мертвый кашалот обнаружен в прибрежных водах острова Сардиния, неподалеку от города-курорта Порто-Черво.
Причиной гибели животного стал пластиковый мусор – 22 кг одноразовых тарелок, стаканов, пакетов, – забивший желудок животного, сообщает ТАСС.
Европарламент одобрил поправки в законодательство ЕС, запрещающие производство и продажу на его территории одноразовых изделий из пластика с 2021 года.
Под запрет попадут пластиковые столовые приборы, ушные палочки, трубочки для коктейлей.
Новый закон также содержит требования к странам ЕС ограничить использование тех пластиковых изделий, у которых пока нет альтернативы.
Соответствующие меры государства должны разработать самостоятельно.