У берегов Италии обнаружили мертвого кашалота

Среда, 03 Апрель 2019 Италия Италия

У берегов Италии обнаружили мертвого кашалота

Восьмиметровый мертвый кашалот обнаружен в прибрежных водах острова Сардиния, неподалеку от города-курорта Порто-Черво.

Причиной гибели животного стал пластиковый мусор – 22 кг одноразовых тарелок, стаканов, пакетов, – забивший желудок животного, сообщает ТАСС.

Европарламент одобрил поправки в законодательство ЕС, запрещающие производство и продажу на его территории одноразовых изделий из пластика с 2021 года.

Под запрет попадут пластиковые столовые приборы, ушные палочки, трубочки для коктейлей.

Новый закон также содержит требования к странам ЕС ограничить использование тех пластиковых изделий, у которых пока нет альтернативы.

Соответствующие меры государства должны разработать самостоятельно.

Фотогалерея

  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья