У берегов Италии обнаружили мертвого кашалота

Причиной гибели животного стал пластиковый мусор – 22 кг одноразовых тарелок, стаканов, пакетов, – забивший желудок животного, сообщает ТАСС.

Европарламент одобрил поправки в законодательство ЕС, запрещающие производство и продажу на его территории одноразовых изделий из пластика с 2021 года.

Под запрет попадут пластиковые столовые приборы, ушные палочки, трубочки для коктейлей.

Новый закон также содержит требования к странам ЕС ограничить использование тех пластиковых изделий, у которых пока нет альтернативы.

Соответствующие меры государства должны разработать самостоятельно.