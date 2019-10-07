У берегов Италии опрокинулась лодка с мигрантами

Об этом сообщает канал Rai News 24.

По данным телеканала, моряки патрульных катеров спасли из воды 22 человека, среди которых были женщины и дети. Спасенные рассказали, что всего на затонувшем судне было около 50 человек, они также сообщили, что пропало восемь детей.

В море пока были обнаружены две погибшие женщины. Поиски затруднены из-за погодных условий. Также сообщается, что для спасательной операции не хватает людей, пишет regnum.ru.

Напомним, 1 октября агентство ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) сообщило, что в Средиземном море уже шестой год подряд погибает более 1000 мигрантов, пытающихся добраться до берегов Европы.