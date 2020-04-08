У «первого пациента» с коронавирусом в Италии родилась дочь

Коронавирус у 38-летнего жителя пригорода Милана - Кодоньо был подтвержден в конце февраля 2020 года. Положительный тест сдала и его жена.

«Первый пациент» выздоровел и был выписан из больницы 23 марта. Его жена также находилась в больнице, позже была перевезена из специализированного госпиталя в обычный, где и прошли роды, пишет regnum.ru.

Новорожденную назвали Джулией.