У побережья Италии нашли уникальный коралловый риф

Четверг, 14 Март 2019 Италия Италия

У побережья Италии нашли уникальный коралловый риф

Итальянские ученые обнаружили редчайший коралловый риф у юго-восточного побережья страны.

По биоразнообразию и строению он похож на рифы Австралии и Мальдивских островов.

Длина рифа составляет около 2,5 км. Он расположен на глубине от 30 до 55 м недалеко от города Монополи, сообщает news.ru.

Исключительность рифа определяют кораллы, окрашенные в яркие цвета — оранжевый, красный и фиолетовый, при том что данная экосистема отличается низким уровнем света. В таких условиях рифы редко выживают и растут.

Ранее News.ru сообщал, что власти Бахрейна намерены возвести подводный тематический парк площадью 100 тыс. кв. м. Центром Диснейленда для дайверов станет затонувший Boeing 747. В парке будут представлены затопленные дома, скульптуры и коралловые рифы.

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