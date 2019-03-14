У побережья Италии нашли уникальный коралловый риф

По биоразнообразию и строению он похож на рифы Австралии и Мальдивских островов.

Длина рифа составляет около 2,5 км. Он расположен на глубине от 30 до 55 м недалеко от города Монополи, сообщает news.ru.

Исключительность рифа определяют кораллы, окрашенные в яркие цвета — оранжевый, красный и фиолетовый, при том что данная экосистема отличается низким уровнем света. В таких условиях рифы редко выживают и растут.

Ранее News.ru сообщал, что власти Бахрейна намерены возвести подводный тематический парк площадью 100 тыс. кв. м. Центром Диснейленда для дайверов станет затонувший Boeing 747. В парке будут представлены затопленные дома, скульптуры и коралловые рифы.