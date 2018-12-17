У президента итальянского «Милана» украли деньги

Понедельник, 17 Декабрь 2018 Италия Италия

У президента итальянского «Милана» украли деньги

У президента итальянского «Милана» Паоло Скарони украли портфель с 10 тысяч евро.

В неприятную историю попал Паоло Скарони, президент итальянского «Милана». В пятницу неизвестный злоумышленник вытащил портфель с деньгами прямо из машины. У президента «Милана» Паоло Скарони украли дипломат, в котором лежали 10 тысяч евро. Как сообщает Sport24.ru со ссылкой на Corriere della Sera, в пятницу некий злоумышленник вытащил дипломат с деньгами прямо из машины, в которой находился представитель руководства «Милана», пишет napoli1.com.

Водитель Скарони попытался догнать вора, но некая женщина, которая, возможно, была соучастницей этого преступления, преградила ему путь и дала вору убежать. Вор и его сообщница позднее сели на автобус и скрылись. Портфель был найден полицией со всеми документами и вещами, но без денег. Напомним, ранее стало известно, что «Милан» будет оштрафован на 12 млн евро и может быть отстранен от еврокубков на два года за нарушение правил финансового фейр-плей. 

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