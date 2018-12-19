Ученые нашли в Италии останки "прадедушки" тираннозавра

Его открытие говорит о неожиданно раннем появлении плотоядных "ящеров ужаса", заявляют ученые в статье, опубликованной в журнале PeerJ.

Долгое время ученые считали, что динозавры далеко не сразу стали гигантами – это произошло только в середине юрского периода, около 180-170 миллионов лет назад. До этого будущие "ящеры ужаса" имели относительно небольшие габариты, уступая по размерам и массе гигантским двуногим крокодилам и последним звероящерам Земли.

Подобная теория порождала массу споров, так как было не понятно, что именно мешало росту динозавров в Триасе и в начале юрского периода. К примеру, многие палеонтологи предполагают, что в этом был виноват суровый и нестабильный климат этой эпохи, мешавший лесам нормально расти даже в тропических и экваториальных широтах планеты, пишет РИА Новости.

Недавно, как отмечает Магануко, эти представления пошатнулись – ученым удалось найти останки неожиданно древних зауропод, травоядных четвероногих гигантов, достигших внушительных размеров еще до начал юрской эпохи. Аналогичным образом, они нашли намеки на то, что и хищные динозавры могли появиться намного раньше, чем считается сегодня.