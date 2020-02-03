Учёные из Италии смогли изолировать коронавирус

Об этом 2 февраля сообщил журналистам на пресс-конференции в Риме министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца.

Сообщается, что штамм вируса был выделен двумя сотрудницами института Spallanzani. Как пояснил Сперанца, изоляция вируса открывает большие возможности для его изучения, в том числе с целью понимания механизма его распространения, пишет regnum.ru.

Директор института Spallanzani Джузеппе Ипполито отметил, что изолирование вируса открывает новые пространства для испытания новых вакцин. Индентифицированный патоген необходим в лабораториях для детального исследования механизма заболевания для разработки вакцины и алгоритма лечения.

Глава минздрава Италии заявил, что открытие итальянских учёных будет доступно для всех международных научных сообществ.