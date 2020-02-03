Учёные из Италии смогли изолировать коронавирус

Понедельник, 03 Февраль 2020 Италия Италия

Учёные из Италии смогли изолировать коронавирус

Изолировать коронавирус для его дальнейшего изучения смогли учёные национального института инфекционных заболеваний Spallanzani в Италии.

Об этом 2 февраля сообщил журналистам на пресс-конференции в Риме министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца.

Сообщается, что штамм вируса был выделен двумя сотрудницами института Spallanzani. Как пояснил Сперанца, изоляция вируса открывает большие возможности для его изучения, в том числе с целью понимания механизма его распространения, пишет regnum.ru.

Директор института Spallanzani Джузеппе Ипполито отметил, что изолирование вируса открывает новые пространства для испытания новых вакцин. Индентифицированный патоген необходим в лабораториях для детального исследования механизма заболевания для разработки вакцины и алгоритма лечения.

Глава минздрава Италии заявил, что открытие итальянских учёных будет доступно для всех международных научных сообществ.

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